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сегодня, 11:33 1

Судьба благовещенского 10-килограммового пельменя остается туманной

Судьба благовещенского 10-килограммового пельменя остается туманной
Фото: Амур.инфо

Что будет с 10-килограммовым арт-объектом в виде пельменя, который недолгое время пробыл в водоеме парка Дружбы в Благовещенске, пока не ясно. Молодые люди, которые изготовили скульптуру, забрали ее, но на связь с руководством Общественно-культурного центра, курирующего развитие парка, пока не выходят.

«Вчера приходили ребята, забрали пельмень, но, к сожалению, они на нас не вышли по поводу того, что дальше. Мы через третьих лиц разговаривали, сделали предложение поставить его в лагере имени Гагарина и сделать антураж – тарелку, ложку с вилкой – в районе столовой лагеря. Сегодня я еще не звонила, решили они или нет. Если от них будет инициатива, мы ее поддержим. То есть будем встречаться, разговаривать, но сами они на связь не выходят», – рассказала ИА «Амур.инфо» генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Контактными данными молодых людей, которые изготовили пельмень, агентство не располагает.

Между тем в Инстаграме скульптуры последняя запись под фото гласит: «Узник. Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе пельмень молодой (А.С. Пушкин). После того что я пережил за эти сутки, я стал смотреть на мир по-другому! Я больше не серая масса, я цельная личность! И вот что я думаю! Даешь бой посредственности на улицах города!».

«Суровая страна Россия! Даже пельмень срок мотает!» – заметили на это пользователи.

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#культура

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    43 минуты назад

    Да сколько можно про этот пелЕмень???

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