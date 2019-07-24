Судьба благовещенского 10-килограммового пельменя остается туманной

Фото: Амур.инфо

«Вчера приходили ребята, забрали пельмень, но, к сожалению, они на нас не вышли по поводу того, что дальше. Мы через третьих лиц разговаривали, сделали предложение поставить его в лагере имени Гагарина и сделать антураж – тарелку, ложку с вилкой – в районе столовой лагеря. Сегодня я еще не звонила, решили они или нет. Если от них будет инициатива, мы ее поддержим. То есть будем встречаться, разговаривать, но сами они на связь не выходят», – рассказала ИА «Амур.инфо» генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Контактными данными молодых людей, которые изготовили пельмень, агентство не располагает.

Между тем в Инстаграме скульптуры последняя запись под фото гласит: «Узник. Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе пельмень молодой (А.С. Пушкин). После того что я пережил за эти сутки, я стал смотреть на мир по-другому! Я больше не серая масса, я цельная личность! И вот что я думаю! Даешь бой посредственности на улицах города!».

«Суровая страна Россия! Даже пельмень срок мотает!» – заметили на это пользователи.