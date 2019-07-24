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сегодня, 11:34 2

25 лет назад в Благовещенске жители ловили рыбу из погребов (видео)

25 лет назад в Благовещенске жители ловили рыбу из погребов (видео)
Фото: Амур.инфо

Ситуация с подтоплениями домов в Благовещенске повторяется через каждые несколько лет. В архиве «Альфа ТВ» журналисты нашли кадры 1994 года. На видео корреспондент берет интервью у благовещенца, который ловит рыбу из подполья. По словам хозяина дома, в его погребе «клюет хорошо».

По информации амурских синоптиков, летом 1994 года действительно прошли сильные дожди. В конце июня дождь шел несколько дней подряд. Выпало 86 миллиметров осадков, это норма месяца. Продолжительные дожди дважды доставляли неприятности благовещенцам и в июле 1994 года.

Самый сильный дождь, по словам начальника отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светланы Казачинской, прошел 13 сентября 1983 года. За два неполных часа в городе выпало 94 миллиметра осадков.

«Если брать в расчет, что один миллиметр осадков – это одно ведро воды на квадратный метр, то в тот день в Благовещенске на каждый квадратный метр площади вылилось 9 с половиной ведер воды. Это уже было на моей памяти. Сильнейший дождь».

В современной истории амурской столицы один из сильнейших ливней прошел в 2018 году – 16 июня. За сутки в амурской столице выпало 85,6 миллиметра осадков. В этом году в Благовещенске сильный дождь прошел 16 июля – выпало 54 миллиметра осадков.

Сейчас на территории региона сохраняется неустойчивая погода – это явление синоптики называют летней дальневосточной депрессией. «Осадков много, а перспектив на установление устойчивой погоды нет».

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#наводнение #погода #ТВ

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    да, тогда еще можно было курить в эфире))

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    44 минуты назад

    Landyush

    да, тогда еще можно было курить в эфире))



    ..а сейчас и эл.почту хотят ограничить

    https://ura.news/news/1052392460

    так и до крепостного права недалеко...

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