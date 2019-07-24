В амурском ПФР разъяснили, как получать пенсию при переезде

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В амурском Пенсионном фонде опубликовали алгоритм действий для пенсионеров, которые собираются переехать, чтобы те знали, как получать пенсию на новом месте. Речь идет о смене места жительства в пределах страны.

В этом случае необходимо, чтобы пенсионное (выплатное) дело было снято с учета по месту прежней прописки и передано в территориальный орган ПФР по новому месту жительства.

Для этого пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по новому месту проживания с заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела; документом, удостоверяющим личность самого пенсионера или его представителя – в этом случае должен быть и документ, подтверждающий права представителя.

Заявление и документы можно предоставить несколькими способами: лично, через представителя в клиентскую службу ПФР или Многофункциональный центр, направить почтой, а также через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портал услуг.

После обращения сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос и в течение одного рабочего дня направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства. На это должно уйти не более трех рабочих дней с момента поступления запроса.

Если работающий пенсионер меняет место жительства в связи с новой работой, с его согласия с заявлением о запросе выплатного дела может обратиться работодатель.

Если место жительства меняется временно, например, пенсионер уехал в гости в другую местность, переводить пенсионное дело в Фонде не советуют. По заявлению пенсионера, пенсию могут выплачивать доверенному лицу, либо перечислять на счет в банке.

Выплата пенсии по новому месту жительства возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин предоставил заявление и необходимые документы, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области. Все вопросы можно задать по номеру горячей линии отделения: 8(4162) 202-400.