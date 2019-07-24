Появились кадры затопленной Ивановки

Фото: правительство Амурской области

«Наша Ивановка в результате затопления пострадала больше всего: люди оказались буквально лишены связи с внешним миром», – говорится в публикации.

Ранее Амур.инфо сообщало о том, что из Ивановки эвакуировали людей. Спасатели областного поисково-спасательного отряда вывезли 35 человек, в том числе 18 детей. Для них развернули пункт временного размещения в школе села Овсянка, вместимостью на 40 мест.

По информации ГУ МЧС России по Амурской области, эвакуированные обеспечены горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости. Социального напряжения среди населения нет.

На 20:00 23 июля в районе села уровень воды снизился на 10 сантиметров до отметки 720. В 8:00 24 июля зафиксирован показатель 693, что ниже еще на 27 сантиметров. Обстановка стабилизируется.

Ранее на заседании КЧС было озвучено, что в районе села ожидается подъем уровня воды в реке Уркан до критических отметок в 700 сантиметров. Жителей предупредили, как действовать в случае резкого подъема воды и организовали эвакуацию.

В регионе над ликвидацией последствий ливней работают более 300 человек. В 8 муниципальных образованиях действует режим ЧС.

Подтопленное село посетил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский. Вместе с главой района он осмотрел на лодке село Ивановку, отметив, что ситуация находится на контроле.

«Обстановка в Ивановке нормальная. Подтоплено в пределах 130 придомовых территорий. Домов, затопленных выше пола, нет. Население спокойно. Районные власти организовали всё, что было необходимо. Помощь населению начали оказывать своевременно. Региональные власти отправили две группы спасателей амурского центра ГЗ и ПБ со спецтехникой повышенной проходимости, запасом горючего и продуктов», – отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

Те, кто остались в Ивановке собрали ценные вещи и перебрались в здание местной школы, где организован пункт ПВР. В ПВР организовали для сельчан комнату матери и ребёнка, столовую.

Сейчас в Ивановке ситуация стабилизировалась, сообщается на сайте правительства Амурской области. Надежда Сошина живёт здесь с 1998 года. На её памяти это четвёртое подтопление Ивановки. Самое сильное было во время наводнения в 2013 году.

«В этот раз ещё не сильно подтопило. Вода залила весь огород, но в дом не зашла. Река начала сильно прибывать в 2 часа ночи. Власти сельской администрации нас оповестили об эвакуации и начали перевозить людей в пункт временного размещения, где я сейчас и работаю», – рассказала жительница села Ивановка Надежда Сошина.

«Тех, кто остался в Ивановке, обеспечиваем всем необходимым. Продукты и воду нам доставляют вертолётом», – прокомментировала глава Ивановского сельсовета Ольга Осатрян.

Один из пунктов временного размещения организовали в соседнем селе Овсянка. Его открыли на базе интерната при сельской школе, как только стало известно, что для жителей Ивановки есть угроза подтопления.

«Мы оперативно развернули ПВР, закупили сухой паёк. Тех, кого эвакуировали в первую очередь, разместили в здании интерната и больницы. У нас хватает койко-мест. Дети, которые живут в интернате, сейчас на каникулах, поэтому мы ещё можем принять жителей Ивановки», – объяснила заместитель директора Центра обеспечения деятельности администрации Зейского района Анна Степанова.

Первая эвакуация прошла 22 июля. Тогда местных жителей из Ивановки вывозили на машинах. На следующий день, когда вода прибыла почти на 100 сантиметров и превысила отметку в 700 сантиметров, людей эвакуировали при помощи вертолёта. На нём прибыли в пункты временного размещения села Овсянка 28 человек. В итоге за два дня эвакуировали 85 человек. В больнице находятся 7 человек, в том числе 1 беременная женщина, 2 детей и инвалиды. В интернате разместили 16 человек: 6 взрослых и 10 детей. Остальные жители Ивановки уехали к родственникам. В подтопленном селе осталось 165 человек.

Вертолёты помогают не только доставлять людей из подтопленного села в Овсянку, но и привозить людям продукты и чистую воду. Пить местную воду им не рекомендуется. Обстановку в Ивановке контролируют спасатели.

«На первом месте у нас безопасность людей. В Ивановке идёт круглосуточное дежурство и оповещение жителей о сложившейся ситуации. Мы готовимся эвакуировать оставшихся людей. Угроза подтопления домов под вопросом. Всё зависит от количества осадков. Пока вода в реке пошла на спад», – прокомментировал глава Зейского района Дмитрий Василенко.

По последним данным, на 10 часов утра на реке Правый Уркан отмечен спад воды на 10 сантиметров возле села Ивановка Зейского района. Уровень воды находится на отметке 683 сантиметра.