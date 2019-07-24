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Через Амурскую область мужчина идет пешком в Забайкальский край (видео)

Через Амурскую область мужчина идет пешком в Забайкальский край (видео)

Амурчане, ехавшие по федеральной трассе Чита – Хабаровск, обратили внимание на человека, который шел по дороге. Остановившись, они поговорили с ним и записали видео, так как предположили, что мужчина нездоров и его, возможно, разыскивают родственники.

Встреча произошла в Сковородинском районе. Мужчина шел по направлению к Хабаровску. Он пояснил, что зовут его Владимир Николаевич Корниенко, он идет домой, в деревню Атамановка Забайкальского края. «На вопросы он отвечает: "Не знаю". Похоже, что он дезориентирован, у него невнятная речь, похоже на то, что он перенес инсульт или травму», – поделилась автор видео. На путника надели светоотражающий жилет, чтобы обезопасить на дороге, и указали направление движения в Забайкалье.

Фрагмент видеозаписи разговора со странником опубликовал инстаграм-аккаунт хроники происшествий «Сканер». В комментариях люди выразили мнения: «Жалко! Его не оставляйте по дороге. Заберите и в приют, пока не найдут мужчину!» – предложил один из подписчиков. «Ну можно же было доставить человека до ближайшего пункта полиции», – написал другой.

На сайтах следственного управления и МВД по Амурской области и Забайкальскому краю нет данных о розыске человека по имени Владимир Корниенко. Все, кто его узнал, могут обратиться в полицию.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    "... Встреча произошла в Сковородинском районе. Мужчина шел в направлении Хабаровска. В разговоре он пояснил, что зовут его Владимир Николаевич Корниенко, он идет домой, в деревню Атамановка Забайкальского края...", а амурчан не насторожило, что мужчина идёт не в том направлении? Идёт домой в Забайкальский край, но, почему то в направлении Хабаровска?... Пешком не ходил, не знаю, но представляя по карте, это в разных сторонах.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    БДС.они постоянно куда-то идут.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Таких сумасшедших по трассе ходит куча, про каждого писать будете?

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