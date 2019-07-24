Паводок лишил населенные пункты Зейского района автосообщения

Фото: Амур.инфо

В настоящее время четыре населенных пункта Зейского района Амурской области остались без автомобильного сообщения. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе районной администрации.

В редакцию агентства обратился амурчанин, который сообщил о сложной ситуации, связанной с прииском «Октябрьский» в Зейском районе. «По Депу прет вода (...). Прииск отрезан от большой земли, сейчас мы на "острове". То же самое, что было в 2013 году. (…) Связи с прииском нет, самолеты перестали летать. Правда, со вчерашнего дня дали "вертушку" из Зеи», – поведал мужчина.

В пресс-службе администрации Зейского района агентству пояснили, что речь о селе Октябрьский. С Октябрьским транспортное сообщение осуществляется по воздуху – на вертолете. В населенном пункте имеются запасы еды и воды. «Ситуация не критическая. Как только погода позволяет, туда вылетает вертолет», – отмечают в пресс-службе.

Безз автомобильного сообщения в Зейском районе остались также Береговой, Огорон и Ивановка.

Как сообщало Амур.инфо, в Зейском районе в настоящее время действует режим ЧС. Благовещенские спасатели отправились туда, чтобы ликвидировать последствия паводка. Из Ивановки пришлось эвакуировать людей.