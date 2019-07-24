Жертвами глобального потепления могут стать кофе и коньяк: обзор прессы

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О гибели детей в палаточном лагере под Хабаровском; о проблемах Байкала; о зарплате помощников Киркорова пишут свежие газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета» сегодня открывается первополосным материалом о том, кто же виноват в гибели детей в палаточном лагере под Хабаровском. В трагедии, что произошла вчера, погибли четыре ребенка. Как оказалось, сам палаточный городок не имел права на существование: по документам дети должны были жить в теплых корпусах. О подробностях не буду. Они в материале «Палатки рыночной поры».

Также в номере

Еще обращаю ваше внимание на большую статью о проблемах Байкала – газета постоянно возвращается к этой теме. Вопрос только – насколько успешно. Постоянство публикаций, пожалуй, свидетельствует как раз о безуспешности.

Еще пишут о совершенно новых подводных лодках – они бесшумны, с меньшими габаритами, но с большими возможностями. Трепещи, потенциальный противник!

И вы явно не пропустите заметку о том, что в обозримом будущем, вот-вот, кофе станет деликатесом, сравнимым с черной икрой: из-за климата территории его возделывания катастрофически сокращаются.

Между прочим, глобальное потепление ударит также по коньяку и виски. Каким образом, я уже знаю – прочел. Прочтите и вы, позаботьтесь о запасах.

Напишут же такое

«АиФ» задаются вопросом: «Куда с планеты пропали 200 миллионов гектаров российской земли?» Понимая, что с такими цифрами не шутят, начал вчитываться в журналистское расследование. Нашел такой пример: гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал 194 земельных участка общей площадью 359 квадратных километров. Это больше, чем Мальта. А дальше разъясняется, что это выгодное вложение денег. Подобные примеры разбросаны по двум страницам публикации, посвященной современным помещикам. О количестве крепостных не пишут.

А ответ на вопрос – можно ли остановить деградацию российской элиты? – я даже не стал читать. Зачем терять напрасно время!

Очень интересно

В «Моей Мадонне» с интересом прочел интервью с Еленой Руденко, заведующей библиотекой искусств. Как вы, наверное, заметили сегодня библиотеки Благовещенска переживают второе рождение, они сильно видоизменились, они уже совершенно иные (хотя суть их осталась прежней), и Лена – представитель нового поколения библиотечных работников. Прочтите, интересно. Тем более что интервью подготовила Инна Волкова.

Также в номере

Еще я заинтересовался публикацией Дарьи Дружининой о проекте (это сейчас модное слово, так сказать, тренд) под названием «Шью малышу». Проект стал финалистом всероссийского конкурса, на реализацию выделено 500 тысяч рублей. Суть такова: беременных амурчанок обучат шить приданое будущим малышам.

Читал об этом, вспоминал, как в советских школах были обычные уроки домоводства, и наши девчонки могли спокойно сшить халатик и распашонку, связать носки и приготовить для нас, пацанов-одноклассников, пирожки и тортики. Но слово «проект» тогда не было модным.

На посошок

Напоследок у нас, как не трудно догадаться, «Комсомольская правда». Обязательно прочтите публикацию под рубрикой «Незабытые кумиры» – она о Василии Шукшине: завтра ему исполнилось бы 90 лет.

Интересна и еще одна рубрика – Тайны спецслужб». В ней пишут о том, как ЦРУ собиралось шпионить за Брежневым с помощью кота. Всё по-настоящему: микрофон в ухе, антенна в хвосте, фотоаппарат в глазу, ну и т.д.

Но во главе угла, традиционно, рубрика «Чужой карман». Здесь о том, что на своих помощников Киркоров ежемесячно тратит 5 миллионов рублей. Только пресс-секретарь получает у него 150-200 тысяч!

И с грустью окинув взглядом свой жизненный путь, я заканчиваю обзор.