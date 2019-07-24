Боксер из России скончался в клинике США

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице, где его пытались спасти после тяжелой травмы, полученной в бою в ночь на 20 июля. 23 июля боец скончался от остановки сердца.

Боксерский поединок Максима Дадашева и пуэрториканца Субриэля Матиаса за право стать претендентом на титул по версии IBF проходил в пригороде Вашингтона Оксон-Хилле.

В копилке российского спортсмена перед этим боем было 13 встреч и ни одного поражения. 11 из них он закончил нокаутами.

Последний бой в жизни спортсмена складывался для него тяжело. Тренер Дадашева Бадди МакГирт несколько раз хотел остановить схватку, но Максим был против. Дадашев выстоял 11 раундов, после чего бой остановили по требованию тренера.

Российского спортсмена вынесли в раздевалку, где ему стало еще хуже. Скорая экстренно доставила бойца в больницу. По дороге он потерял сознание. Диагностика показала, что от полученных ударов во время поединка внутри черепа образовался отек. Он давил на мозг, что и стало причиной плохого самочувствия спортсмена. В итоге врачи провели экстренную операцию, после чего ввели в искусственную кому.

Врачи после операции сообщили, что Дадышев вернется к нормальной жизни, но со спортом придется покончить. Во вторник, 23 июля, сердце 28-летнего спортсмена остановилось.

Федерация бокса проведет собственное расследование, чтобы понять, из-за чего остановилось сердце молодого спортсмена, сообщает «360».