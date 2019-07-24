Ситуация сложная: в Приамурье подтоплено и разрушено 80 километров дорог

В Амурской области в результате паводка подтопленными и разрушенными оказались 23 участка автомобильных дорог регионального значения. В общей сложности из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплено и разрушено большее 80 километров дорожного полотна.

«Ориентировочно протяженность подтопления составила более 80 километров дорог, проходящих через территории 11 районов области: в Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Сковородинском, Тамбовском и Тындинском районах. В четырех районах отсутствует проезд», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По данным Госавтоинспекции, на сегодняшний день в Приамурье закрыто 8 участков дорог. В Зейском районе: подъезд к селу Гулик; подъезд к селу Ивановка 1–6 километр; участок автодороги Амуро-Балтийск – Сиан; 110 километр автодороги Зея – Огорон (из-за повреждения моста через реку Деп).

В Магдагачинском районе: автодорога Магдагачи – Толбузино на 9 километре; Магдагачи – Тында на 3 километре.

В Мазановском районе закрыта автодорога Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал – 85 километр.

В Сковородинском районе: подъезд к городу Сковородино от автодороги «Амур» – 4,6-5,2 километр.

На закрытых участках Госавтоинспекция контролирует, как исполняются требования установленных запрещающих знаков, информирует пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Ситуация в области сложная, устранить все и сразу невозможно сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья со ссылкой на главу ведомства.

«Дорожными организациями области оперативно ведется работа по обеспечению проезда на автодорогах регионального значения, подвергшихся размывам. Такая же работа идет и в пострадавших муниципалитетах», – добавил Александр Зеленин.

На 18 участках автомобильных дорог в рамках мероприятий по содержанию ведутся работы по обеспечению проезда транспортных средств.

«В настоящий момент на патрулировании и восстановлении дорог в регионе работает 50 единиц техники и 20 специалистов. Подрядными организациями организовано круглосуточное дежурство на разрушенных участках и в целом на региональных трассах области. После схода воды рабочая группа определит нанесенный ущерб региональным дорогам и будут проводиться работы по восстановлению участков дорог и обеспечению безопасного проезда», – рассказал руководитель ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

Фото: mintrans.amurobl.ru