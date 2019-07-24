Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:58 1

Мама мне по шее надавала: амурская студентка рассказала, как спасла мужчину (видео)

Мама мне по шее надавала: амурская студентка рассказала, как спасла мужчину (видео)
Фото: Амур.инфо

Амурская студентка Алена Комарова рассказала, как спасла рыбака. Это произошло 19 июля.

19-летняя Алена Комарова продает мороженое в киоске в парке Дружбы. 19 июля амурчанка заметила столпотворение людей у водоема, подошла и увидела тонущего мужчину. Хрупкая девушка смогла достать рыбака из воды. Спасенного Алена больше не видела, но сотрудники МЧС рассказали, что с ним все в порядке.

Алена Комарова учится в Амурском государственном университете по специальности «Ракетные комплекс и космонавтика». В школе девушка занималась плаванием. О том, как амурчанке удалось спасти человека, журналисты «Альфа ТВ» сняли репортаж.

Просмотров всего: 2066

#происшествия

распечатать


В России и мире

Питерский чиновник брал взятки медом и яйцами
В России и мире

Женщина лишилась ноги после того, как проехала на эскалаторе
Происшествия 3

Через Амурскую область мужчина идет пешком в Забайкальский край (видео)
Происшествия

Паводок лишил населенные пункты Зейского района автосообщения
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Молодец!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь