Мама мне по шее надавала: амурская студентка рассказала, как спасла мужчину (видео)

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19-летняя Алена Комарова продает мороженое в киоске в парке Дружбы. 19 июля амурчанка заметила столпотворение людей у водоема, подошла и увидела тонущего мужчину. Хрупкая девушка смогла достать рыбака из воды. Спасенного Алена больше не видела, но сотрудники МЧС рассказали, что с ним все в порядке.

Алена Комарова учится в Амурском государственном университете по специальности «Ракетные комплекс и космонавтика». В школе девушка занималась плаванием. О том, как амурчанке удалось спасти человека, журналисты «Альфа ТВ» сняли репортаж.