Благовещенцам покажут танец катеров и рукопашный бой курсантов ДВОКУ
День открытых дверей в отряде пограничных сторожевых кораблей пройдет 28 июля в Благовещенске в районе Астрахановки. Он посвящен Дню Военно-Морского флота. Горожан пригласят на экскурсию на пограничные корабли и покажут, как освобождают суда от террористов.
Благовещенцы увидят:
- – торжественный митинг;
- – торжественный марш сотрудников отряда пограничных сторожевых кораблей;
- – демонстрация технических возможностей катеров отряда – танец катеров;
- – совместные показательные выступления сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, взвода морской пехоты ДВВКУ и 8-го отдельного авиационного отряда ФСБ России: освобождение судна, захваченного террористами;
- – показательный рукопашный бой курсантов взвода морской пехоты ДВВКУ;
- – выступление ансамбля Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы»;
- – экскурсия для гостей и приглашенных на пограничные сторожевые корабли, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.
Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году высокая вода в Зее не позволила погрануправлению ФСБ России по Амурской области провести празднование Дня ВМФ в отряде пограничных сторожевых кораблей. Масштабное мероприятие, которое готовилось полгода, должно было пройти 29 июля. Но из-за паводка его отменили.
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