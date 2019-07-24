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24июля
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Благовещенцам покажут танец катеров и рукопашный бой курсантов ДВОКУ

День открытых дверей в отряде пограничных сторожевых кораблей пройдет 28 июля в Благовещенске в районе Астрахановки. Он посвящен Дню Военно-Морского флота. Горожан пригласят на экскурсию на пограничные корабли и покажут, как освобождают суда от террористов.

Благовещенцы увидят:

  1. – торжественный митинг;
  2. – торжественный марш сотрудников отряда пограничных сторожевых кораблей;
  3. – демонстрация технических возможностей катеров отряда – танец катеров;
  4. – совместные показательные выступления сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, взвода морской пехоты ДВВКУ и 8-го отдельного авиационного отряда ФСБ России: освобождение судна, захваченного террористами;
  5. – показательный рукопашный бой курсантов взвода морской пехоты ДВВКУ;
  6. – выступление ансамбля Пограничного управления ФСБ России по Амурской области «Душа границы»;
  7. – экскурсия для гостей и приглашенных на пограничные сторожевые корабли, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в прошлом году высокая вода в Зее не позволила погрануправлению ФСБ России по Амурской области провести празднование Дня ВМФ в отряде пограничных сторожевых кораблей. Масштабное мероприятие, которое готовилось полгода, должно было пройти 29 июля. Но из-за паводка его отменили.

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#военные #праздники

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