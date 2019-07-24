В Амурской области облачно, дожди: прогноз погоды на 24 июля

Фото: pixabay.com

24 июля в Амурской области облачно, дожди, местами сильные, грозы. Скорость восточного, северо-восточного ветра составляет 3-8, местами в порывах – 13-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс – 18...23, местами – около 15 градусов, на севере – до плюс 13.

В Благовещенске облачно, дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный, его скорость – 2-7, с усилением до 13 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут плюс 17...19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова