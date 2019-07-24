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Двенадцать подростков сбежали из Юхтинской спецшколы Амурской области

Двенадцать подростков сбежали из Юхтинской спецшколы Амурской области
Фото: ru.depositphotos.com

Из спецшколы в поселке Юхта Свободненского района Амурской области совершили побег двенадцать подростков. Все они найдены.

«23 июля в 15:30 в МО МВД России "Свободненский" поступила информация о том, что специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в поселке Юхта самовольно покинули 12 несовершеннолетних с 2002 по 2004 года рождения. В настоящее время местонахождение всех установлено, часть нашли сотрудники полиции, часть – работники учреждения», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Предстоит установить причины, почему подростки самовольно покинули учреждение, все обстоятельства случившегося.

Юхтинская спецшкола – учреждение закрытого типа, куда, по решению судов, направляют подростков от 11 до 18 лет, совершивших различные правонарушения. Срок пребывания в школе, как правило, не превышает трех лет.

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