Слова хабаровского губернатора о палаточном лагере возмутили Медведева

Слова губернатора Хабаровского края о том, что власти не знали о существовании палаточного лагеря в комплексе «Холдоми», возмутили премьер-министра. Медведев резко высказался по этому поводу.

«Это что значит? Чья обязанность знать? – прокомментировал Медведев. – Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?»

Он поручил разобраться с теми, кто дал разрешение на эксплуатацию лагеря в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

После трагедии в туристическом комплексе губернатор Хабаровского края заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – сказал глава края.

Глава правительства также заявил, что палаточный лагерь на территории комплекса «Холдоми» работал с жуткими нарушениями безопасности. «Очевидно, что там были грубейшие нарушения безопасности, – заявил премьер на совещании с вице-премьерами. – Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано».

Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожара в палаточном лагере и разобраться с причинами.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что установленные в сгоревшем лагере под Хабаровском палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества. «В лагере были установлены палатки "Памир-30". Они имели сертификат соответствия, в котором указано, что продукция отвечает требованиям пожарной безопасности и относится к умеренно горючей группе. Но, по предварительной информации, палатки не соответствовали этому сертификату, они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели практически дотла», – рассказал собеседник. Он добавил, что сертификация является добровольной системой.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» возник серьезный пожар. Жертвами трагедии стали четверо детей – три девочки и мальчик. Пострадавших – 12. Всего в лагере находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

24 июля власти Хабаровского края объявили в регионе траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.