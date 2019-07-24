Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:58 7

Слова хабаровского губернатора о палаточном лагере возмутили Медведева

Слова хабаровского губернатора о палаточном лагере возмутили Медведева
Фото: Александр Астафьев, POOL, ТАСС

Слова губернатора Хабаровского края о том, что власти не знали о существовании палаточного лагеря в комплексе «Холдоми», возмутили премьер-министра. Медведев резко высказался по этому поводу.

«Это что значит? Чья обязанность знать? – прокомментировал Медведев. – Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?»

Он поручил разобраться с теми, кто дал разрешение на эксплуатацию лагеря в Хабаровском крае, сообщает ТАСС.

После трагедии в туристическом комплексе губернатор Хабаровского края заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – сказал глава края.

Глава правительства также заявил, что палаточный лагерь на территории комплекса «Холдоми» работал с жуткими нарушениями безопасности. «Очевидно, что там были грубейшие нарушения безопасности, – заявил премьер на совещании с вице-премьерами. – Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано».

Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожара в палаточном лагере и разобраться с причинами.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что установленные в сгоревшем лагере под Хабаровском палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества. «В лагере были установлены палатки "Памир-30". Они имели сертификат соответствия, в котором указано, что продукция отвечает требованиям пожарной безопасности и относится к умеренно горючей группе. Но, по предварительной информации, палатки не соответствовали этому сертификату, они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели практически дотла», – рассказал собеседник. Он добавил, что сертификация является добровольной системой.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» возник серьезный пожар. Жертвами трагедии стали четверо детей – три девочки и мальчик. Пострадавших – 12. Всего в лагере находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

24 июля власти Хабаровского края объявили в регионе траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Просмотров всего: 1568

#Дальний Восток #пожары #происшествия #российская власть

распечатать


Происшествия

Двенадцать подростков сбежали из Юхтинской спецшколы Амурской области
Происшествия 3

В реанимации умерли трое детей из палаточного лагеря под Хабаровском
Происшествия 6

В ДТП у строящегося храма в Благовещенске пострадали трое взрослых и ребенок

Происшествия 2

В Зейском водохранилище обнаружены яйца червей, опасных для человека

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    39 минут назад

    О! Дерево заговорило! А ты сам то много знаешь, дурилка ты картонная? Много видишь как твоя едросня обсерается уже даже не бочками, а вагонами и по всем направлениям? Чет ты затыкаешься а чаще в защиту кидаешься. Бумага туалетная. Причем многоразовая.

  • Landyush

    Landyush
    34 минуты назад

    Конечно, возмутился, это же слова ЛДПР, а не его любимой Едросни.

  • Лесник28

    Лесник28
    28 минут назад

    +++++

  • retrogr

    retrogr
    20 минут назад

    хм. а в телеге сплетни что губер ленту на открытии резал и мчс тренировку проводил в этом лагере

  • OB-1

    OB-1
    15 минут назад

    Фургал то всё равно ляпнул, признавшись в некомпетентности. осторожнее надо быть, когда ты губер. лдпр тут при чем?)

    а вообще детей очень жаль, страшно( и по фиг на фургала

  • ФИО

    ФИО
    12 минут назад

    А чего слюнями брызгать? В кремле никто не виноват? Могут только глотки драть на подчиненных? За бардак в стране в первую очередь верхушка должна отвечать, потому что это, к сожалению, не единичный случай. То "хромая лошадь", то "зимняя вишня", теперь палаточный лагерь. Вся эта система проверок через взятки и полуприкрытые очи, это их посевы, они создатели системы.

  • Graf1977

    Graf1977
    5 минут назад

    Ленточку может и резал и учения МЧС проводил в лагере, но ни каких палаток там и в помине не было, а при большом количестве желающих отправить детей отдохнуть, в погоне за прибылью владельцы лагеря могли самостоятельно организовать палаточный лагерь для большего размещения детей!

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь