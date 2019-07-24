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В реанимации умерли трое детей из палаточного лагеря под Хабаровском

В реанимации умерли трое детей из палаточного лагеря под Хабаровском
Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю, ТАСС

В реанимации скончались две девочки, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Позже умер 10-летний мальчик, помогавший вытаскивать людей из палаток и получивший серьезные ожоги. Травмы, несовместимые с жизнью были у всех троих. сообщает «Интерфакс». В крае объявлен траур.

Таким образом жертвами трагедии стали четверо детей. Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» при пожаре в Хабаровском крае погибла 11-летняя девочка. Еще трое детей поступили в больницу в очень тяжелом состоянии. Они впали в кому.

По состоянию на 23 июля количество пострадавших при пожаре увеличилось с 9 до 12 человек. Среди них семь детей, шестеро госпитализированы. Одного ребенка с поверхностным ожогом локтя выписали из больницы. Всего в лагере находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, которыми отапливается лагерь. Возможно, что на нем сушили одежду.

Возбуждено дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

24 июля власти Хабаровского края объявили в регионе траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. Ее представитель отметил, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей.

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#Дальний Восток #дети #здоровье #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Дрюнечка

    Дрюнечка
    1 час назад

    надо амурские лагеря проверить-явно будет много нарушений

  • alex 3

    alex 3
    43 минуты назад

    "24 июля власти Хабаровского края объявили в регионе траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере,"

    на всём ДВ нужно траур объявлять

  • alex 3

    alex 3
    42 минуты назад

    Орлов , что ни будь сказал по этому случаю?

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