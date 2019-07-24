В реанимации умерли трое детей из палаточного лагеря под Хабаровском

Таким образом жертвами трагедии стали четверо детей. Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» при пожаре в Хабаровском крае погибла 11-летняя девочка. Еще трое детей поступили в больницу в очень тяжелом состоянии. Они впали в кому.

По состоянию на 23 июля количество пострадавших при пожаре увеличилось с 9 до 12 человек. Среди них семь детей, шестеро госпитализированы. Одного ребенка с поверхностным ожогом локтя выписали из больницы. Всего в лагере находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, которыми отапливается лагерь. Возможно, что на нем сушили одежду.

Возбуждено дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

24 июля власти Хабаровского края объявили в регионе траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. Ее представитель отметил, что семьи погибших получат по одному миллиону рублей.