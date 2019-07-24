Приемка образовательных организаций началась в Белогорске

Готовность школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Белогорска к началу нового учебного года проверяет в Белогорске специальная комиссия. Началась приемка образовательных учреждений 22 июля, она будет проходить в течение нескольких дней, в соответствии с утвержденным графиком.

В состав комиссии вошли представители городской администрации, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, энергонадзора, представители комитета по образованию и делам молодежи и ГИБДД, сообщает пресс-служба властей Белогорска.

«Комиссия проверяет состояния пищеблоков и медкабинетов, техническое состояние зданий, помещений, соответствие нормам безопасности и СанПиН, – пояснила начальник отдела материально-технического снабжения Марина Гуденко. – Специалисты также обследуют состояние территорий, ознакомятся с документацией.

В первый день специалисты обследовали гимназию № 1 и школу № 3, а также детские сады, прикрепленные к ним. Сегодня комиссия посетила СОШ №№ 17, 200 и Центр развития образования. Грубых нарушений не выявлено, школы и детские сады готовы к началу учебного года».