Оригинальные кроссовки, которые можно купить прямо сейчас

Кроссовки есть в гардеробе практически у каждого. Одни предпочитают классику без излишеств, другим важно интересное дизайнерское решение. Для последних мы и сделали подборку: составили топ ярких оригинальных кроссовок, которые можно приобрести себе уже сейчас. Многие из представленных моделей Благовещенск еще не видывал. Готовы стать первыми?

ЖЕНСКИЕ

За 2 499 рублей можно стать обладательницей вот таких крутых кроссовок. Есть они и в другом цвете.

Эти проще, чем их предыдущие собратья. И цена тоже – 1 597 рублей.

За 1 509 рублей можно приобрести радужные кроссы.

А эти кроссовки сделаны из НАТУРАЛЬНОЙ кожи. Поэтому и цена их доступна не каждому – 4 588 рублей.

Если цена предыдущих кроссовок не устроила, а розовые все же хочется – покупайте такие за 893 рубля.

За 1 695 рублей можно стать обладательницей таких вот кроссовок.

Для любительниц блестящего и сверкающего – кроссовки, обшитые пайетками. Их цена – 938 рублей.

Для тех, кто не любит яркие цвета, нашли стильные кроссовки в выдержанном коричневом цвете. Стоят они 1 713 рублей. Если закажете сейчас, получите их к середине августа, во всяком случае так обещает продавец.

И еще одни высокие кроссы на осень, но другого фасона и за 1 616 рублей.

Нужны просто белые? Пожалуйста – 1 809 рублей и они ваши!

МУЖСКИЕ

За 2 206 рублей можно стать обладателем вот таких оранжевых кроссов. Есть они и в белом цвете.

Не менее оригинальные кроссы нашли за 1 899 рублей.

А как вам такие за 1 496 рублей?

ДЕТСКИЕ

Детские кроссовки унисекс есть в трех цветах – красном, золотом и черном. Цена вполне доступная – 1 371 рубль.

А можно приобрести с подсветкой такие за 1 428 рублей.

Ну и завершим нашу подборку милейшим аналогом пампов.