Гороскоп 24 июля: у Рыб приятное знакомство, Тельцы придут в ярость

Восход Солнца: 04:46

Заход Солнца: 20:26

Солнце в Льве.

Овен. Среда станет отличным днем для начала любого важного дела, получения информации и использования ее к собственной выгоде. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе, чтобы не вызвать замечания начальства или сотрудников.

Телец. Прирожденное любопытство, стремление к новому и неизведанному, жажда перемен могут толкнуть вас на какое-либо рискованное предприятие или в явную авантюру. Препятствия на пути или непорядочное поведение партнера могут привести вас в бешеную ярость, а отсутствие понимания со стороны близких – довести напряжение до предела. Единственное спасение – в вашей отходчивости и умении прощать обиды.

Близнецы. Опасный, тяжелый день у Близнецов. Сосредоточьтесь на главном и постарайтесь не отвлекаться на мелочи. Вероятно, проблемы или исправление ошибок в сфере профессиональной деятельности отнимут все ваше время. Опасны групповые занятия, физические нагрузки. Не исключены крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар или ограбление.

Рак. День предвещает Ракам встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир. Именно сегодня может случиться некое событие, которое серьезно повлияет на ваши дела или долгосрочные планы.

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Лев. Благоприятный день у Львов. Ваш оптимизм, легкость в общении и покровительство влиятельных лиц помогут решить все наболевшие проблемы, завершить важные дела и запланировать новые. Удача улыбается вам.

Дева. Неблагоприятный день для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

Весы. Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Возможно, сегодня вам придется активно отстаивать свой авторитет или точку зрения. Взрыв страстей может повернуть ход событий не в вашу пользу. В результате разногласий Весы могут оказаться проигравшей стороной, поэтому не идите на поводу у своих амбиций, проявите великодушие и сдержанность: вероятно, не каждую правду следует тотчас высказывать.

Скорпион. День обретения новых источников энергии и расширения кругозора. Сегодня ваше обаяние покорит окружающих. Не отвлекайтесь на мелочи или самолюбование, иначе удача отвернется.Не исключено, что Скорпионов ждет неожиданный поворот в личной жизни.

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Стрелец. Благоприятный день для начала новых дел, перспективного планирования, встреч и контактов с партнерами. Особенно это относится к Стрельцам-бизнесменам. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. В личной жизни намечается переход к иным отношениям или на новый уровень развития, поэтому следует хорошо обдумывать свои слова и поступки.

Козерог. Пассивный, созерцательный день, обещает быть трудным. Вам необходимы уединение и сосредоточение на проблемах в личной жизни. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вам понадобятся терпение и трезвый расчет. В результате отношения с близким человеком сложатся гармонично.

Водолей. Опасный день для Водолеев. Соблюдайте осторожность и предусмотрительность. Возможно Вы упустите выгодное предложение. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Сны могут быть пророческими и изменить судьбу.

Рыбы. День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Желание перевернуть мир, а также неумение расслабиться приведут к проблемам со здоровьем или к мелким недоразумениям с внешним окружением, например, с соседями. Желание перемен обусловит планирование нового путешествия или приведет к новому знакомству с интересным человеком.

Астролог: Вальдемар Небоходцев