В ДТП у строящегося храма в Благовещенске пострадали трое взрослых и ребенок
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали автомобильную аварию, которая произошла в Благовещенске 23 июля возле строящегося храма. Как оказалось, в ДТП сразу несколько пострадавших.
По предварительной информации ведомства, происшествие случилось по адресу: Новотроицкое шоссе, 6, около 19:00. Столкнулись два автомобиля – Nissan Expert под управлением водителя 2001 года рождения и Toyota Estima под управлением водителя 1980 года рождения.
Пострадали водитель Nissan Expert и его два пассажира – 1956 и 1971 годов рождения. Также пострадал пассажир Toyota Estima – ребенок.
Полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия.
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