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23июля
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сегодня, 21:15 2

В ДТП у строящегося храма в Благовещенске пострадали трое взрослых и ребенок

В ДТП у строящегося храма в Благовещенске пострадали трое взрослых и ребенок
Фото: instagram.com/blag_dtp

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали автомобильную аварию, которая произошла в Благовещенске 23 июля возле строящегося храма. Как оказалось, в ДТП сразу несколько пострадавших.

По предварительной информации ведомства, происшествие случилось по адресу: Новотроицкое шоссе, 6, около 19:00. Столкнулись два автомобиля – Nissan Expert под управлением водителя 2001 года рождения и Toyota Estima под управлением водителя 1980 года рождения.

Пострадали водитель Nissan Expert и его два пассажира – 1956 и 1971 годов рождения. Также пострадал пассажир Toyota Estima – ребенок.

Полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    38 минут назад

    "Прибыльная лавка РПЦ" сразу безбожников вычисляет на этом оживленном перекрестке и насылает кару.

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    Место проклято... ©

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