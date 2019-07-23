В ДТП у строящегося храма в Благовещенске пострадали трое взрослых и ребенок

Фото: instagram.com/blag_dtp

По предварительной информации ведомства, происшествие случилось по адресу: Новотроицкое шоссе, 6, около 19:00. Столкнулись два автомобиля – Nissan Expert под управлением водителя 2001 года рождения и Toyota Estima под управлением водителя 1980 года рождения.

Пострадали водитель Nissan Expert и его два пассажира – 1956 и 1971 годов рождения. Также пострадал пассажир Toyota Estima – ребенок.

Полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия.