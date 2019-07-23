В воде Зейского водохранилища обнаружены яйца червей, опасных для человека

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По результатам мониторинговых исследований в воде Зейского водохранилища в районе «Золотые пески» поселка Снежногорский были обнаружены жизнеспособные яйца аскарид. Это семейство червей-паразитов, представляющих опасность для человека.

Об обнаружении яиц червей сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области. Ведомство предупреждает, что купание в водоемах, «не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях», опасно для жизни и здоровья.

«Аскаридоз – это широко распространенный гельминтоз, характеризующийся симптомами общей интоксикации, поражением чаще кишечника, легких и печени. Встречается исключительно у человека. Заболевание вызывается паразитарными червями – аскаридами. Вызревшие личинки попадают в кишечник человека с загрязненной водой, с поверхности невымытых овощей и фруктов, с грязных рук. Проникая сквозь стенки кишечника, личинки с током крови попадают в печень, затем по кровяному руслу в полость сердца и легкие. Из легочной ткани личинки проникают в мелкие бронхи, раздражают их, вызывая кашель, что способствует проникновению личинок в ротовую полость и повторному заглатыванию», – пишет управление Роспотребнадзора.