В Благовещенске участники ДТП снесли забор вокруг строящегося храма (фото, видео)
Вечером 23 июля в социальных сетях появились фото и видео с места серьезного ДТП в Благовещенске. Оно произошло в районе перекрестка улицы Институтской и Новотроицкого шоссе, возле строящегося храма. Также фотографии прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».
Судя по фото и видео с места аварии, ее участники снесли секцию забора, который огораживает территорию стройки храма. Обстоятельства происшествия пока неизвестны. Агентство обратилось за комментарием в отдел ГИБДД по Благовещенску.
Фото, видео: Амур.инфо, instagram.com/blag_dtp, instagram.com/kriminal.blg
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