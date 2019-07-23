В Приамурье перевозили полтонны меда без документов

В Амурской области была выявлена перевозка продукции без документов. Речь о большом количестве меда.

22 июля сотрудник Россельхознадзора совместно с полицейскими выявил факт перевозки 500 килограммов меда без ветеринарных сопроводительных документов. Это произошло на 124 километре трассы «подъезд к Благовещенску», при досмотре транспортных средств.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.

«В рамках реализации мероприятий, направленных на пресечение фактов неправомерного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов, ежедневно ведется досмотр всех видов транспорта», – сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.