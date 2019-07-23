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сегодня, 19:58 0

В Приамурье перевозили полтонны меда без документов

В Приамурье перевозили полтонны меда без документов
Фото: pixabay.com

В Амурской области была выявлена перевозка продукции без документов. Речь о большом количестве меда.

22 июля сотрудник Россельхознадзора совместно с полицейскими выявил факт перевозки 500 килограммов меда без ветеринарных сопроводительных документов. Это произошло на 124 километре трассы «подъезд к Благовещенску», при досмотре транспортных средств.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.

«В рамках реализации мероприятий, направленных на пресечение фактов неправомерного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов, ежедневно ведется досмотр всех видов транспорта», – сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

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#происшествия #торговля #транспорт

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