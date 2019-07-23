Сотрудник АКС стал заместителем главы Свободного

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23 июля глава Свободного Владимир Константинов представил своего заместителя по ЖКХ. Им стал Александр Белоусов.

Александр Викторович более 10 лет проработал инженером и начальником службы потерь и режимов энергопотребления в ОАО «Амурские коммунальные системы» в Благовещенске. Имеет два высших образования с присвоенными квалификациями «Юрист» и «Инженер по специальности "Мелиорация, рекультивация и охрана земель"».

В администрации Свободного Белоусов будет курировать вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщает в Инстаграме пресс-служба городских властей.