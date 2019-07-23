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23июля
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сегодня, 19:36 2

Сотрудник АКС стал заместителем главы Свободного

Сотрудник АКС стал заместителем главы Свободного
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

23 июля глава Свободного Владимир Константинов представил своего заместителя по ЖКХ. Им стал Александр Белоусов.

Александр Викторович более 10 лет проработал инженером и начальником службы потерь и режимов энергопотребления в ОАО «Амурские коммунальные системы» в Благовещенске. Имеет два высших образования с присвоенными квалификациями «Юрист» и «Инженер по специальности "Мелиорация, рекультивация и охрана земель"».

В администрации Свободного Белоусов будет курировать вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщает в Инстаграме пресс-служба городских властей.

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#городская власть #ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    13 минут назад

    Один вопрос, каким образом не имея высшего образования в области энергетики(электрики) данный субъект занимал должность по потерям? Не каждому будущему выпускнику Амгу в наших краях не правильно дано посчитать потери?! Вопрос к знатокам!

  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    12 минут назад

    *правильно

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