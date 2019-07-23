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23июля
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Подразделения МЧС в Приамурье переведены в режим функционирования ЧС

Подразделения МЧС в Приамурье переведены в режим функционирования ЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

23 июля с 18 часов подразделения Главного управления МЧС России по Амурской области переведены в режим функционирования чрезвычайной ситуации. Это связано с прохождением циклона и образованием паводка на территории Приамурья.

В регионе сохраняется неустойчивая погода. 22 июля сильный дождь зарегистрирован на территории Архаринского, Бурейского районов. В Селемджинском районе выпало более 50 миллиметров осадков за сутки. 23 июля днем прошел дождь в Ромненском и Мазановском районах. Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, неустойчивая погода с дождями сохранится до конца текущей недели.

На реках области продолжают формироваться и проходить паводки. Высокий паводок категории опасного явления проходит на реке Правый Уркан. Неблагоприятная обстановка складывается в Селемджинском районе на реке Селемдже, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

25-28 июля при прохождении высокого паводка по реке Селемдже прогнозируется подтопление жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автомобильных дорог местного значения в Селемджинском и Мазановском районах. При повышении уровня воды в зоне подтопления могут оказаться три автомобильные дороги сообщением Норск – Февральск, Норск – Новокиевский Увал, Введеновка – Норск, а также дороги внутри населенных пунктов. В Селемджинском районе возможно подтопление низменных участков, приусадебных участков и жилых домов в селе Норск, в Мазановском районе – в пяти населенных пунктах, в селах Богословка, Козловка, Угловое, Таскино, Ульма.

В муниципальных образованиях проводятся превентивные мероприятия по минимизации последствий дождевого паводка. Пожарные и спасатели оказывают помощь населению. Спасатели аэромобильной группировки в составе 30 человек и 10 единиц техники с целью защиты населенного пункта укрепляют дамбу в селе Норск. В Зейском районе приступили к работе спасатели второй группы аэромобильной группировки, прибывшие сегодня из Благовещенска.

Из села Ивановка Зейского района, откуда накануне были эвакуированы 30 человек в село Овсянка, продолжается эвакуация. На вертолете Ми-8 Амурской авиабазы доставлены еще 39 человек в Зею. Эвакуированные размещены у родственников.

В ликвидации последствий непогоды в Приамурье задействовано более 220 человек и 77 единиц техники, отмечают в ведомстве.

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#МЧС #наводнение #погода

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