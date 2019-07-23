В Приамурье в связи с паводком работает приемная прокурора области

В Амурской области в связи с паводком начала работу временная приемная прокурора региона. Цель – своевременное восстановление прав граждан, оказание им необходимой правовой помощи.

Прием проводится ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в здании прокуратуры Амурской области по адресу: Благовещенск, улица Пионерская, 37, кабинет № 2, первый этаж, а также в зданиях городских и районных прокуратур.

Письменные обращения также могут направляться почтой и через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

Для подачи заявления гражданам необходимо иметь при себе паспорт (либо другой документ, удостоверяющий личность), оформленное письменное заявление на имя прокурора Амурской области либо территориального прокурора (при необходимости оказывается помощь по подготовке такого заявления), в котором обязательно должны содержаться Ф.И.О. заявителя (представителя), адрес (юридический адрес, желательно контактный телефон), краткое содержание существа вопроса, при наличии – копии документов, подтверждающих доводы, изложенные в обращении.

Как сообщает прокуратура Амурской области, заявления рассматриваются ведомством в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45.

По поступившим в установленном порядке обращениям безотлагательно организуется проверка всех изложенных доводов, при подтверждении факта нарушения закона – принимаются меры реагирования, направленные на устранение нарушений, восстановление прав граждан.

Ответ на обращение дается заявителю руководителем, взявшим данное обращение на особый контроль.

Контактный телефон для приема обращений в аппарате прокуратуры области – 8-924-340-10-44.

В территориальных прокуратурах прием граждан и их обращений осуществляется по следующим адресам и телефонам:

– прокуратура Благовещенска: Благовещенск, улица Ленина, 45, телефон 8-929-494-61-67;

– прокуратура Благовещенского района: Благовещенск, улица Артиллерийская, 24, телефон 8 (4162) 77-12-55;

– прокуратура Белогорска: Белогорск, улица Кирова, 95, телефон 8 (41641) 35-164;

– прокуратура Мазановского района: Новокиевский Увал, улица Советская, 39, телефон 8 (41644) 21-680;

– прокуратура Магдагачинского района: Магдагачи, улица Ленина, 11, телефон 8 (41653) 97-417;

– прокуратура Сковородинского района: Сковородино, улица Красноармейская, 5, телефон 8 (41654) 22-428;

– прокуратура Зейского района: Зея, переулок Пионерский, 1, телефон 8 (41658) 24-135;

– прокуратура Селемджинского района: Экимчан, улица Нагорная, 1, телефон 8 (41646) 21-240;

– прокуратура Тамбовского района: Тамбовка, улица Первомайская, 6а, телефон 8 (41638) 21-655;

– Свободненская городская прокуратура: Свободный, улица Почтамтская, 95, телефон 8 (41643) 59-246.