Сотни придворовых территорий подтоплены в Приамурье

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Областные власти поделились оперативной информацией о прохождении паводка в Приамурье. В регионе подтоплены дома, придворовые территории, участки автодорог и другие объекты.

Так, подтоплено:

– 12 частных жилых домов (Зея – 3, Сковородино – 7, Бурейский район – 2), в которых проживает 30 человек, из них 7 детей;

– 467 придворовых территорий, (Зея – 24, Сковородино – 32, Зейский район – 59, Бурейский район – 5, Сковородинский район – 102, Тамбовский район – 46, Магдагачинский район – 199;

– 17 участков автомобильных дорог (Сковородино – 1, Зейский район – 15, Магдагачинский район – 1, Селемджинский – 2, Серышевский – 1, Сковородинский – 1);

– 1 автомобильный мост в Магдагачинском районе;

– 1 шахта в Селемджинском районе;

– 2 административных здания в Зейском районе.

Без транспортного сообщения остаются два населенных пункта Зейского района – Гулик, Ивановка.

Режим ЧС введен в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зея, Благовещенск, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.

Из Ивановки Зейского района в превентивных целях эвакуируют людей. На данный момент вертолетом из Ивановки в Зею эвакуируют 39 человек. Всего будет эвакуировано 69 человек, из них 31 ребенок, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. 18 человек, из них 11 детей, размещены в ПВР при средней школе села Овсянка. 7 человек, из них 2 ребенка – в Овсянковской участковой больнице. Еще 5 человек, из них 3 ребенка, сейчас находятся у родственников. Всего в ПВР размещено 25 человек, в том числе 13 детей. Горячим питанием и предметами первой необходимости люди обеспечены.

В ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства Амурской территориальной подсистемы РСЧС, пожарно-спасательные формирования области: населению оказывается адресная помощь, проводится откачка воды, после освобождения от воды подтопленных участков автодорог проводятся ремонтные работы. В Селемджинском районе продолжает работу аэромобильная группировка амурского Главного управления МЧС в составе 30 человек, 10 единиц техники. Для оказания помощи населению в Зейский район прибыла вторая группа аэромобильной группировки ГУ в составе 28 человек, 8 единиц техники.