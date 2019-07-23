Медорганизации на территориях Приамурья, где объявлена ЧС, работают в условиях усиленных мер безопасности

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Медицинские организации, расположенные в муниципальных образованиях Амурской области, на территории которых введен режим ЧС, проводят необходимые мероприятия по подготовке персонала больницы и ее филиальных подразделений к работе в условиях усиленных мер безопасности.

Так, в Селемджинском районе, где в данный момент в связи с подтоплением размыты некоторые дороги, больница предпринимает меры для стабилизации работы.

«Все структурные подразделения снабжены лекарствами на 2-3 недели, питанием больные в стационаре обеспечены. Беременных женщин на больших сроках мы заблаговременно переправили в перинатальный центр. Учреждение готово продолжать функционирование в режиме ЧС», – сообщила главный врач Селемджинской больницы Светлана Шульга.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, в Тамбовской больнице в течение паводкоопасного периода предусмотрено развертывание дополнительного коечного фонда, с учетом перепрофилирования. Они могут потребоваться в случае обострения эпидобстановки: роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями и острыми респираторно-вирусными инфекциями. Впрочем, пока дополнительные койки не нужны – эпидемиологическая ситуация в норме.

«Для проведения первичных профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекционные мероприятия в очагах острых кишечных инфекций, есть все необходимые дезинфицирующие средства в достаточном количестве», – сообщает главный врач Тамбовской больницы Нина Бредюк.

Персонал медицинских организаций в Благовещенске, Зее и в районах, где также объявлен режим ЧС (Благовещенский, Зейский, Селемджинский, Сковородинский, Тамбовский), извещен о возможном увеличении нагрузки и возможном перераспределении сил и средств. В лечебных учреждениях в данный момент имеется вся необходимая диагностическая и лечебная база для того, чтобы оказывать помощь населению. Кроме того, работает система телемедицинской связи, что позволяет районным медикам в режиме онлайн консультироваться с любыми базовыми клиниками области. В случае возникновения каких-то особенно сложных ситуаций на помощь придет медицина катастроф.

Кроме того, введены в действие инструкции для сотрудников медицинских организаций в целях предупреждения, минимизации и ликвидации возможных медико-санитарных последствий при угрозе и возникновении ЧС в самих учреждениях.

«В нашем учреждении с 15 июля утверждены инструкции по действиям дежурного медицинского персонала приемного отделения стационара, персонала стационарных отделений, включая роддом, по эвакуации пациентов, алгоритм действий всего персонала при поступлении сигнала об угрозе и возникновении ЧС», – говорит главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Из-за неблагоприятных погодных явлений пострадал ряд объектов (различного назначения, в основном хозяйственно-административного), принадлежащих медицинским организациям: АОДКБ, АОКБ, ГП № 2, ГП № 3, АОИБ, Тамбовская больница. Подтоплены цокольные, подвальные помещения, нарушены участки кровельного покрытия.

Медицинские организации, расположенные в муниципальных образованиях области, на территории которых введен режим чрезвычайной ситуации, продолжают функционировать без сбоев.

«Будем проводить ремонт в учреждениях, подвергшихся негативному воздействию осадков. Сейчас главная задача – стабильно оказывать медицинские услуги населению, контролировать эпидемиологическую ситуацию. Транспортные средства готовы к выездам. Оборудование функционирует. Создан необходимый запас лекарственных препаратов и расходных материалов медицинского назначения для лечения больных. Связь есть. Работаем», – отмечает и.о. министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.