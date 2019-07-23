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сегодня, 18:03 0

Глава Приамурья потребовал оперативно оценить ущерб от паводка в регионе

Глава Приамурья потребовал оперативно оценить ущерб от паводка в регионе
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов потребовал от руководителей исполнительных органов власти и глав районов оперативно оценить ущерб от паводка в регионе. Речь об этом шла 23 июля на заседании областного правительства.

«Надо в максимально короткие сроки оформить необходимые документы и провести выплаты гражданам, утратившим имущество в результате паводка. Средства для этого в резервном фонде области имеются, все будет зависеть только от вас», – цитирует Орлова пресс-служба правительства региона.

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#губернатор #наводнение

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