Экс-солист «Премьер-Министра» и лидер «Лицея» собираются в Благовещенск

Президент фестиваля «Детство на Амуре», композитор Григорий Гладков записал видеообращение артиста экс-солиста группы «Премьер-Министр» Жана Милимерова. Он и лидер группы «Лицей» Анастасия Макаревич выразили желание приехать на фестиваль в Благовещенск.

К потенциальным участникам VI Международного фестиваля «Детство на Амуре», поддержанного Фондом президентских грантов, обратился Жан Милимеров – солист первого состава российской поп-группы «Премьер-Министр». Сейчас Жан выступает сольно и ведет свой блог. Как сообщил Жан Милимеров, он мечтает приехать на фестиваль в Благовещенск. Певец даже заверил, что это обязательно произойдет.

К разговору подключилась и вокалистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич. По словам певицы, «с "Детством на Амуре" она отправится хоть куда». Участникам фестиваля Анастасия пожелала удачи и веры в себя. Беседа прошла за кулисами телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1».

Композитор Григорий Гладков прислал в управление культуры города Благовещенска 10 видеобращений от артистов российской эстрады. Каждую неделю управление культуры будет публиковать эти послания. Как сообщало ИА «Амур.инфо», первой свой привет амурчанам и жителям страны передала «российская королева блюза» Виктория Пьер-Мари.

Заявки на участие в «Детстве на Амуре» принимаются на сайте фестиваля.