В Благовещенске подтопило молоканское кладбище (видео)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске затопило молоканское кладбище, расположенное между улицами Богдана Хмельницкого и Шевченко, Тенистой и Рабочей. Горожане опасаются, что это может быть опасно для местных жителей.

Благовещенцы сняли на видео подтопленное кладбище.

«Старое молоканское клабдище (…) полностью затоплено, вода с кладбища поступает на базу, соседнюю базу, могилы подмыты, неизвестно с чем вода поступает в район города Благовещенска», – сообщает автор видео, которое прислали в редакцию Амур.инфо.

В администрации Благовещенска ситуацию взяли под контроль.

«Для устранения последствий ливневых дождей, прошедших за последние дни, администрацией города Благовещенска организовываются мероприятия в первую очередь по откачке ливневых вод на территории социальных объектов, частного сектора и улично-дорожной сети. После устранения подтопления данных объектов будет рассмотрен вопрос по водоотведению молоканского кладбища. В настоящее время ситуация с подтоплением молоканского кладбища находится на контроле в администрации города», – сообщил "Альфа ТВ" Сергей Ваяй, заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска.

По информации корреспондента «Альфа ТВ», на данный момент вода с территории кладбища ушла.