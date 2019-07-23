Кошка выпала с 18 этажа и не разбилась

В Великобритании домашняя кошка упала с высоты 55 метров и осталась жива. У кошки не было даже переломов.

21-летняя девушка потеряла любимую кашку в своей небольшой квартире, расположенной на 18 этаже. Тогда она вспомнила, что последний раз видела питомца на подоконнике у открытого окна. Девушка вышла на улицу и обнаружила животное живым. Не поверив в падение, она отнесла ее в ветеринарную клинику, сообщает «Лента.ру».

Берк пришлось оставить животное у врачей на ночь. «Я так нервничала, она никогда не залезала на окна», – рассказала хозяйка. На следующее утро женщина пришла в клинику, ожидая услышать плохие новости. «Однако мне сказали, что моя кошка в полном порядке. Это просто невероятно. Мы все так удивились: у нее ведь даже не было переломов», – подвела итог девушка.

Ветеринар Виктория Кузенс (Victoria Couzens) подтвердила, что сотрудников клиники удивило произошедшее. «Потрясающе, она отделалась легкими царапинами. Никогда не слышала, чтобы кот упал с такой приличной высоты и остался невредим. Это поистине уникальная кошка», – заявила Кузенс.