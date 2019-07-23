Правительство области: дождевой паводок помогает сдерживать Зейская ГЭС

Филиал ПАО «РусГидро»Зейская ГЭС, несмотря на обилие осадков, работает в штатном режиме. Сообщается, что на объекте выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения надежной и безаварийной работы оборудования и гидротехнических сооружений ГЭС, которая сдерживает очередной летний дождевой паводок.

В филиале есть паводковая комиссия, которая сотрудничает с местными органами власти, территориальными органами МЧС России и СМИ.

По состоянию на 23 июля 2019 года уровень верхнего бьефа Зейского водохранилища составляет 311,48 метра. Открытие водосливной части плотины происходит при отметке 317,5 метра. Резервный объем водохранилища, составляет 14,3 кубических километра, информирует правительство Амурской области.

«В настоящий момент резервная емкость водохранилища позволяет аккумулировать значительный объем паводковых вод без открытия водосливной части плотины. В связи с созданием достаточного резервного объема, рисков при прохождении паводков не прогнозируется», – говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что половодье – один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и другие ведомства.

В настоящее время режим сработки водохранилища осуществляется в соответствие с расходами, установленными Федеральным агентством водных ресурсов в лице Амурского бассейнового водного управления, с учетом требований правил использования водных ресурсов Зейского водохранилища на реке Зея – 700±50 м³/с. Режим соблюдается в полном объеме.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики.