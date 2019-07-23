Алексей Воробьев рассказал о своих отношениях с Викторией Дайнеко

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Певец и артист Воробьев опроверг слухи о повторном романе с Викторией Дайнеко. Алексею нравится певица, ее творчество и формы, но любовных отношений между ними уже быть не может.

В свои 31 Алексей Воробьев до сих пор не обзавёлся семьей. Фанаты следили за некоторыми романами Алексея с девушками, но все они заканчивались расставаниями. Подписчики неоднократно думали, что певец вернулся к певице Виктории Дайнеко, с которой расстался еще в 2012 году. Артисты продолжают общаться, но только в дружеской форме.

Минувшей зимой певцы выпустили совместный клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!», в которой рассказали свою историю любви. Артисты сыграли настолько правдоподобно, что поклонники считали, что Воробьева и Дайнеко вспыхнули старые чувства.

«Мы не вместе. Я всегда восхищался и восхищаюсь ее талантом, голосом и красотой. Мы через многое прошли с Викой и многое поняли, разбираясь в себе и в людях. Уверен, мы сможем сохранить теплые отношения на долгие годы. Но, как бы мы ни дружили, я вам скажу, у Вики лучшая попа российского шоу-бизнеса», – признался певец в интервью Teleprogramma.pro.

Воробьев также рассказал и об отношениях с девушкой, которую выбрал на шоу «Холостяк».

«Если бы нам суждено было быть вместе, это случилось бы и после проекта. А предлагать ей «попробовать», «построить любовь» я не мог, потому что любовь – это не мороженое с огуречным повидлом. Не надо ее пробовать, чтобы узнать, как она вам. Это не дом, чтобы его «строить». Она или есть, или ее нет. Когда вы любите – вы это знаете. Я пришел к выводу, что лучше буду засыпать один, чем с тем, с кем не вижу своего будущего. Люди ищут вторые половинки вместо того, чтобы сначала стать «целым» для себя же и ощущать всю полноту жизни», – отметил певец.