Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:45 0

Алексей Воробьев рассказал о своих отношениях с Викторией Дайнеко

Алексей Воробьев рассказал о своих отношениях с Викторией Дайнеко
Фото: Стоп-кадр из видео

Певец и артист Воробьев опроверг слухи о повторном романе с Викторией Дайнеко. Алексею нравится певица, ее творчество и формы, но любовных отношений между ними уже быть не может.

В свои 31 Алексей Воробьев до сих пор не обзавёлся семьей. Фанаты следили за некоторыми романами Алексея с девушками, но все они заканчивались расставаниями. Подписчики неоднократно думали, что певец вернулся к певице Виктории Дайнеко, с которой расстался еще в 2012 году. Артисты продолжают общаться, но только в дружеской форме.

Минувшей зимой певцы выпустили совместный клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!», в которой рассказали свою историю любви. Артисты сыграли настолько правдоподобно, что поклонники считали, что Воробьева и Дайнеко вспыхнули старые чувства.

«Мы не вместе. Я всегда восхищался и восхищаюсь ее талантом, голосом и красотой. Мы через многое прошли с Викой и многое поняли, разбираясь в себе и в людях. Уверен, мы сможем сохранить теплые отношения на долгие годы. Но, как бы мы ни дружили, я вам скажу, у Вики лучшая попа российского шоу-бизнеса», – признался певец в интервью Teleprogramma.pro.

Воробьев также рассказал и об отношениях с девушкой, которую выбрал на шоу «Холостяк».

«Если бы нам суждено было быть вместе, это случилось бы и после проекта. А предлагать ей «попробовать», «построить любовь» я не мог, потому что любовь – это не мороженое с огуречным повидлом. Не надо ее пробовать, чтобы узнать, как она вам. Это не дом, чтобы его «строить». Она или есть, или ее нет. Когда вы любите – вы это знаете. Я пришел к выводу, что лучше буду засыпать один, чем с тем, с кем не вижу своего будущего. Люди ищут вторые половинки вместо того, чтобы сначала стать «целым» для себя же и ощущать всю полноту жизни», – отметил певец.

Просмотров всего: 80

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Лобода шокировала подписчиков фотографиями с яхты
В России и мире

Дмитрий Хрусталев тайно женился
В России и мире

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
В России и мире 1

Экс-участник шоу «Дом 2» выпал из окна и разбился
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь