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Всех свиней в Амурской области провакцинируют от ящура

Всех свиней в Амурской области провакцинируют от ящура

До конца лета в Амурской области провакцинируют свиней от ящура. Регион уже получил 224 тысячи доз вакцины от этого вирусного заболевания. Его хватит и на первичную вакцинацию, и на ревакцинацию поголовья. По данным на 1 июля, в Приамурье, насчитывалось 55 800 голов свиней.

Вопрос о необходимости вакцинации этих домашних животных остро встал в связи со вспышками заболевания в соседних Приморском и Хабаровском краях. Кроме того, ящур регулярно фиксируют в КНР. Чтобы избежать заноса опасного как для животных, так и для человека заболевания, управление ветеринарии Приамурья договорилось о поставке вакцины от ящура в Амурскую область. Препарат закуплен за счет федерального бюджета, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

«Вакцинацию по всей области планируется завершить до 26 августа, – рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов. – В каждом районе эта работа займет разное количество времени, в зависимости от поголовья. Вакцина для владельцев животных бесплатна. В дальнейшем прививку от ящура свиньям будут ставить каждые полгода».

Ящур – быстро распространяющаяся и остро протекающая вирусная болезнь. Заражение возможно только от больных животных или через продукты животного происхождения. У людей ящур протекает в форме лихорадки с высокой температурой. У свиней смертность от данного заболевания среди молодняка составляет 80-100 %, взрослых животных при злокачественной форме – до 90 %.

В январе 2019 года вспышки ящура были зафиксированы в Приморье. В 39 населенных пунктах края вводился режим ЧС, около 70 тысяч животных пришлось уничтожить. По итогам эпидемии производство свинины в Приморье сократилось на 35 % и восстановить его рассчитывают не раньше 2020 года.

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#Дальний Восток #животные #здоровье #Китай #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    52 минуты назад

    Между прочим в 1990 году в Амурской области было 404 тысячи свиней... И вроде у нас, в отличие от соседей их никосили ни ящур ни АЧС...

  • позитивный

    позитивный
    4 минуты назад

    И где брать эти вакцины?

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