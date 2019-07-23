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сегодня, 17:42 0

Жительница амурского Огорона рассказала о ситуации в подтопленном поселке

Жительница амурского Огорона рассказала о ситуации в подтопленном поселке
Фото: кадр видео

Жительница поселка Огорон Зейского района Алена рассказала ИА «Амур.инфо» о ситуации в населенном пункте. Этот поселок на днях остался без автосообщения из-за паводка на фоне непогоды.

«В данный момент дождь как-то прекратился, но у всех в подвалах вода. Одна улица вообще затоплена – там в подвалах вода стоит метр семьдесят. Огороды под водой. Куда это годится?» – говорит Алена.

«Мы хотели бы, чтобы нас услышали. И получить какую-то компенсацию», – отмечает амурчанка.

23 июля Амур.инфо сообщало, что благовещенские спасатели отправились ликвидировать последствия паводка в Зейском районе. По словам Алены, к ним в поселок пока никто не приехал. Возможно, полагает она, спасатели находятся в другом населенном пункте – Ивановке, откуда пришлось эвакуировать жителей.

Алена выразила желание, чтобы пострадавшее имущество жителей Огорона обследовала комиссия.

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#погода #происшествия #наводнение

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