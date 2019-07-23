Жительница амурского Огорона рассказала о ситуации в подтопленном поселке
Жительница поселка Огорон Зейского района Алена рассказала ИА «Амур.инфо» о ситуации в населенном пункте. Этот поселок на днях остался без автосообщения из-за паводка на фоне непогоды.
«В данный момент дождь как-то прекратился, но у всех в подвалах вода. Одна улица вообще затоплена – там в подвалах вода стоит метр семьдесят. Огороды под водой. Куда это годится?» – говорит Алена.
«Мы хотели бы, чтобы нас услышали. И получить какую-то компенсацию», – отмечает амурчанка.
23 июля Амур.инфо сообщало, что благовещенские спасатели отправились ликвидировать последствия паводка в Зейском районе. По словам Алены, к ним в поселок пока никто не приехал. Возможно, полагает она, спасатели находятся в другом населенном пункте – Ивановке, откуда пришлось эвакуировать жителей.
Алена выразила желание, чтобы пострадавшее имущество жителей Огорона обследовала комиссия.
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