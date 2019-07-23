Лобода шокировала подписчиков фотографиями с яхты

Знаменитая в России певица Светлана Лобода выложила в сеть откровенные фотографии, шокировав пользователей своей идеальной фигурой. 36-летняя звезда отдыхает на море и постоянно выкладывает фотографии.

22 июля Светлана выложила фотоснимки, где она позирует на фоне водопада, стоя на белоснежной яхте. Певица надела бежевый купальник, который гармонировал с её кожей, и принимала соблазнительные позы.

Лобода похвасталась телом и вскружила голову многим подписчикам. Комментаторы отмечали красивые формы певицы, а некоторые писали, что даже не обратили внимание на красивый фон, так как все внимание перетягивает на себя Лобода.

«На первой и второй не заметила водопада», «Света, много нужно стараний для такой фигуры после двух беременностей?», «Нельзя быть настолько красивой», «Стоит встать на носочки, и Ваша тонкая фигура как на ладони, Светлана Сергеевна», – отметили пользователи.