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Амурчанка почти месяц разыскивает пропавшего мужа

Амурчанка почти месяц разыскивает пропавшего мужа

Почти месяц назад на Бурейском водохранилище пропал мужчина. Его супруга говорит, что поиски уже не ведутся. Женщина ежедневно выходит на осмотр берегов водохранилища.

43-летний Антон Чувакин пропал 24 июня года на Бурейском водохранилище, в районе устья реки Талаканка. «В его поисках помогали добровольцы – друзья Антона, его коллеги с Бурейской ГЭС. «Органы и структуры, которые должны заниматься поисками пропавшего человека, практически не отработали согласно алгоритму поиска потерявшихся в природной среде», – говорит Людмила.

Сообщение об исчезновении Антона Чувакина в полиции приняли 24 июня. В ночь с 23 на 24 июня мужчина ушел в неизвестном направлении с левого берега реки Талаканка Бурейского водохранилища.

По информации амурского управления МВД, были организованы поисковые мероприятия. В них участвовали сотрудники полиции, МЧС, Бурейской ГЭС, Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, также привлекались специалисты Хабаровского отряда водолазов. На поиски без вести пропавшего задействован квадракоптер, обследована 13-километровая береговая полоса местности от устья реки Талаканка. Отряд водолазов обследовал дно Бурейского водохранилища в пределах 50-метровой полосы от береговой линии на протяжении двух километров у места отдыха.

«Сотрудниками полиции совместно с представителями МЧС, специалистами (добровольцами) Бурейской ГЭС продолжаются поисковые мероприятия: обследуется акватория Бурейского водохранилища, проводятся опросы работников организаций, расположенных в прибрежной зоне водохранилища, местного населения, а также граждан, прибывающих и убывающих с территории Бурейского водохранилища. На этой неделе запланировано увеличение площади поисковых мероприятий: береговой зоны, лесного массива в районе места исчезновения. Во все районы области МО МВД России "Бурейский" направлена ориентировка на пропавшего мужчину», – прокомментировали в полиции.

риметы Антона Чувакина: рост 187 сантиметров, крепкого телосложения, был одет в голубые шорты, на шее носил серебряную цепь с крестом. Информацию примут в полиции по номерам 02, 102.

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