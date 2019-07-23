Амурчанка почти месяц разыскивает пропавшего мужа

Почти месяц назад на Бурейском водохранилище пропал мужчина. Его супруга говорит, что поиски уже не ведутся. Женщина ежедневно выходит на осмотр берегов водохранилища.

43-летний Антон Чувакин пропал 24 июня года на Бурейском водохранилище, в районе устья реки Талаканка. «В его поисках помогали добровольцы – друзья Антона, его коллеги с Бурейской ГЭС. «Органы и структуры, которые должны заниматься поисками пропавшего человека, практически не отработали согласно алгоритму поиска потерявшихся в природной среде», – говорит Людмила.

Сообщение об исчезновении Антона Чувакина в полиции приняли 24 июня. В ночь с 23 на 24 июня мужчина ушел в неизвестном направлении с левого берега реки Талаканка Бурейского водохранилища.

По информации амурского управления МВД, были организованы поисковые мероприятия. В них участвовали сотрудники полиции, МЧС, Бурейской ГЭС, Пограничного управления ФСБ России по Амурской области, также привлекались специалисты Хабаровского отряда водолазов. На поиски без вести пропавшего задействован квадракоптер, обследована 13-километровая береговая полоса местности от устья реки Талаканка. Отряд водолазов обследовал дно Бурейского водохранилища в пределах 50-метровой полосы от береговой линии на протяжении двух километров у места отдыха.

«Сотрудниками полиции совместно с представителями МЧС, специалистами (добровольцами) Бурейской ГЭС продолжаются поисковые мероприятия: обследуется акватория Бурейского водохранилища, проводятся опросы работников организаций, расположенных в прибрежной зоне водохранилища, местного населения, а также граждан, прибывающих и убывающих с территории Бурейского водохранилища. На этой неделе запланировано увеличение площади поисковых мероприятий: береговой зоны, лесного массива в районе места исчезновения. Во все районы области МО МВД России "Бурейский" направлена ориентировка на пропавшего мужчину», – прокомментировали в полиции.

риметы Антона Чувакина: рост 187 сантиметров, крепкого телосложения, был одет в голубые шорты, на шее носил серебряную цепь с крестом. Информацию примут в полиции по номерам 02, 102.