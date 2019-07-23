Дети, пострадавшие в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в коме (фото)

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, впали в кому. Об этом рассказал губернатор Сергей Фургал. 23 июля он приехал на место ЧП.

Фургал подтвердил, что при пожаре один ребенок погиб, трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще один ребенок отравился угарным газом. Его состояние – между средней тяжестью и удовлетворительным.

Для родителей в больнице выделено отдельное помещение, где им разрешено находиться круглосуточно. С ними работают психологи, рассказал Фургал.

Всего, по уточненным данным МЧС, пострадали девять человек: четверо детей и пять взрослых. Взрослым медицинскую помощь оказали амбулаторно, сообщает «Интерфакс».

Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 22 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. При пожаре погибла девочка 2008 года рождения. 23 июля ей исполнилось бы 11 лет. Еще трое детей в реанимации с ожогами. Всего в лагере было 26 палаток, 20 сгорели. На месте находилось почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров. Также выяснилось, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми».

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, которыми отапливается лагерь. Возможно, что на обогревателе сушили одежду.

Возбуждено дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».