В селах Ивановского района уничтожили 1,7 гектара конопли (видео)

Фото: кадр видео

В Ивановском районе полицейские организовали акцию «Молодежь против наркотиков». Цель этого мероприятия – профилактика наркомании и наркопреступности среди молодежи, сокращение сырьевой базы наркосодержащих дикорастущих растений.

В акции приняли участие работники администрации Приозерного сельского совета, волонтеры молодежного совета Ивановского района, жители сел Солнечное, Надежденское, Среднебелая и Среднебелое.

В селах Солнечное и Надежденское участники мероприятия уничтожили 1,7 гектара дикорастущей конопли. Наркосодержащее растение скосили, а затем сожгли.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, данная акция охватит все населенные пункты района, в которых выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области