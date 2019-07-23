Из-за дождей некоторые хозяйства Приамурья несут серьезные сельскохозяйственные потери

Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области специалисты проводят мониторинг посевов, пострадавших от обильных осадков. На некоторые поля комиссия даже не может добраться.

По оперативным данным правительства Амурской области, больше всего пострадали посевы сои в Тамбовском и Михайловском районах общей площадью 13 тысяч гектаров. По предварительным оценкам, наибольший урон нанесен хозяйствам ЗАО агрофирма «Партизан» (8 тысяч гектаров), колхозе им. Чапаева (2,5 тысячи гектаров), ООО «Михайловское» (0,8 тысячи гектаров), КФХ «Ринг» (0,7 тысячи гектаров), ООО «Соя» (0,6 тысячи гектаров) и СПК колхоз «Мир» (0,5 тысячи гектаров).

По мере обследования площади пострадавших посевов, возможно, будут увеличиваться, однако на некоторые поля районные комиссии пока не могут добраться из-за сильного переувлажнения и затопления. В пострадавших хозяйствах разрабатывают мероприятия по ремонту полевых дорог, очистке каналов для сброса воды, проводят мониторинг пострадавших посевов сои для дальнейшей обработки против болезней.

«О последствиях говорить пока преждевременно. Гибель сельскохозяйственных культур в настоящее время не выявлена, вода интенсивно уходит с полей. Продолжается обследование и мониторинг посевов», – рассказал министр сельского хозяйства Олег Турков.