В Белогорске опасаются за судьбу 50 человек, живущих в общежитии завода-банкрота

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил правовому управлению администрации Белогорска подготовить иск в суд о понуждении к передаче здания Минобороны (ныне имущества, включенного в конкурсную массу предприятия-банкрота – Центрального автомобильного ремонтного завода-19 (ЦАРЗ-19) – в муниципальную собственность.

Решение принято на рабочем совещании по итогам решения собрания кредиторов завода-банкрота об отказе передачи имущества на безвозмездной основе. Уведомление об отказе в передаче общежития городу поступило на имя главы накануне. В ближайшее время иск будет направлен в Арбитражный суд Амурской области. Сейчас в здании проживают 50 человек, в том числе, дети. Они могут оказаться на улице в преддверии очередного отопительного сезона, – не исключают в администрации города.

«Здание бывшего общежития завода не имеет статуса жилого. Однако между гражданами и руководством ЦАРЗа начиная с 80-х - 90-х годов заключались договоры на занятие жилых помещений по адресу Кирова, 253, – рассказала начальник правового управления Белогорска Наталья Фахрудинова. – Начиная с 2017 года и по настоящее время на имя главы города поступают обращения от граждан. Суть обращений – это отключение электроснабжения, неудовлетворительные условия проживания и перспектива выселения».

Несмотря на то, что общежитие относится к имуществу Минобороны, администрация не оставляет людей в сложной ситуации. Жители часто становились участниками рабочих совещаний, где принимались оперативные решения по обеспечению жизнедеятельности здания.

«Так, по распоряжению главы Белогорска Станислава Мелюкова за счет средств бюджета два года назад жилое здание переподключили к котельной “Южная”, подключили к городским сетям водоснабжения и водоотведения, – добавила Наталья Фахрудинова. – Муниципалитет давно готов принять здание, заняться переводом объекта из нежилого в жилое и узаконить проживание там людей. И вроде как уже договорилась... почти. Но 4 июля 2019 собрание кредиторов решило не передавать здание в муниципальную собственность, а продать его. Можно сказать, с людьми. В этом случае никто не исключает, что руководство завода не намеренно в предстоящий отопительный период содержать здание».

В администрации отмечают, что по факту в ЦАРЗ-19 имеется задолженность по заработной плате, платежам во внебюджетные фонды, за электричество. Частично задолженность гасилась по зарплате за счет реализации неликвидов, металлолома, сдачи в аренду площадей.

«Однако судьба всего остального, включая людей, проживающих в помещениях административного здания, отвечающих за ЦАРЗ, мало волнует, – считает Станислав Мелюков. – Люди, которые следят за этим имуществом, более обеспокоены тем, как монетизировать то, что осталось от огромного завода. Администрации Белогорска важнее решить вопрос людей».

О ситуации с общежитием ЦАРЗ-19 глава города доложил губернатору Амурской области Василию Орлову, который распорядился создать рабочую группу при правительстве по решению этой проблемы.