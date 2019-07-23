Житель Зеи незаконно купил золото и получил условный срок

Зейский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю города Зея. Он был признан виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.

Установлено, что мужчина в октябре 2018 года незаконно приобрел в Зейском районе драгоценный металл, содержащий более 1,3 килограмма химически чистого золота, общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей. На следующий день амурчанин был задержан сотрудниками амурского УФСБ при перевозке незаконно приобретенного золота. Драгоценный металл изъяли из незаконного оборота.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе признание вины в преступлении, раскаяние в содеянном, положительные характеристики. Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Дополнительным наказанием стал штраф, сообщает прокуратура Амурской области.

Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Зейского района. Приговор в законную силу пока не вступил.