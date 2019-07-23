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сегодня, 16:01 1

Житель Зеи незаконно купил золото и получил условный срок

Житель Зеи незаконно купил золото и получил условный срок
Фото: pixabay.com

Зейский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю города Зея. Он был признан виновным в незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере.

Установлено, что мужчина в октябре 2018 года незаконно приобрел в Зейском районе драгоценный металл, содержащий более 1,3 килограмма химически чистого золота, общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей. На следующий день амурчанин был задержан сотрудниками амурского УФСБ при перевозке незаконно приобретенного золота. Драгоценный металл изъяли из незаконного оборота.

Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе признание вины в преступлении, раскаяние в содеянном, положительные характеристики. Мужчину приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком. Дополнительным наказанием стал штраф, сообщает прокуратура Амурской области.

Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Зейского района. Приговор в законную силу пока не вступил.

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#Зея #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    9 минут назад

    Обычно такие вещи в Зейском и Тындинском районах находят, а тут купил! Дайте угадаю скорее всего у не установленного лица приобрел?

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