Женщина умерла после массажа ног

На севере Таиланда беременная женщина пошла на массаж ног, после которого впала в кому. Врачи не смогли ее спасти – через шесть месяцев она умерла.

11 января 25-летняя Вираван Кедкесри (Wirawan Kedkesri) отдыхала в спа-салоне и потеряла сознание во время массажа ног. Беременную девушку сразу доставили в больницу, где Вираван перенесла инсульт и остановку сердца. Врачи пытались сохранить ребенка, но из-за осложнений произошел выкидыш. Врачи диагностировали у нее тромбоэмболию легочной артерии.

Кедкесри после инсульта впала в кому. Врачи пытались привести ее в чувство, но через полгода родные решили, что жить полноценной жизнью девушка уже не сможет. 19 июля они отключили ее от аппаратов жизнеобеспечения. «Нам было сложно принять это решение, однако теперь она покоится с миром», – рассказала тетя погибшей.

Местная полиция задержала массажистку Сутаньи Кави (Suthanya Kawee), которая делала массаж. Власти Таиланда предполагают, что Кави не имела права делать массаж беременной, сообщает «Лента.ру».