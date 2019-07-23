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23июля
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сегодня, 15:37 0

В Благовещенске ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Благовещенске ограничат движение транспорта на нескольких улицах
Фото: Амур.инфо

В ближайшие дни в Благовещенске будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с работами по реконструкции воздушных линий.

В период с 25 по 26 июля будет ограничено движение на участке улицы Октябрьской между Артиллерийской и Новой – полностью перекроют проезжую часть.

В период с 26 по 27 июля будет ограничено движение на участке улицы Октябрьской между Артиллерийской и Загородной – полностью перекроют проезжую часть.

В период с 27 по 28 июля ограничат движение на участке улицы Красноармейской между Больничной и Загородной – перекрытие ½ проезжей части.

В период с 31 июля по 1 августа будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Загородной между Красноармейской и Октябрьской – перекрытие ½ проезжей части, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Городские власти просят водителей выбирать альтернативные маршруты.

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#транспорт

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