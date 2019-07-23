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сегодня, 15:17 1

Свыше 25 % питьевой воды, продающейся в России, – подделка

Свыше 25 % питьевой воды, продающейся в России, – подделка
Фото: Амур.инфо

Питьевая вода – самая подделываемая в России продукция. Об этом, представляя годовой отчет президенту Владимиру Путину, рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Как ни странно, самая подделываемая продукция – это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьём. ... Процент фальсификата составляет от 25 до 30 %, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80 %», – сообщил он.

Решить эту проблему поможет маркировка питьевой воды, уверен Чемезов, пишет «Российская газета».

Эксперты поддержали увеличение ответственности за поставку на российский рынок некачественной питьевой воды. Как депутат Госдумы Адальби Шхагошев, парламентарии готовят законопроект по ужесточению наказания за производство фальсифицированной продукции.

По словам главы Ростеха, в настоящее время в России ведётся масштабная работа по внедрению обязательной маркировки товаров самого разного типа – от продуктов питания до фармацевтических препаратов, сообщает RT

«С 1 января 2020 года уже будет обязательная маркировка всех фармацевтических изделий. Это немаловажно для нашего населения, чтобы избежать фальсификаций и обеспечить качественную продукцию... Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции. Мы совместно с Минсельхозом завершаем всю работу и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продаётся очень много непонятно какой продукции», – рассказал Чемезов.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    5 минут назад

    ну да, зачем ловить мошенников, ужесточять для них сроки пребывания в колониях, давать сразу за подделку - строгача, т.к. продукт несёт угрозу здоровью потребителю .... НЕ...

    мы лучше маркировку введём и денег слупим с производителей - а те накинут наценку потребителям. мошенники через неделю отпечатают маркировки и продолжат продавать как не бывало.

    но ценник для еонечного потребитеся вырастет.

    Главу Ростеха к стенке бы после таких отчётов.

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