Уголовное дело в отношении экс-мэра Свободного Юрия Романова передано в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главы Свободненского района, экс-мэра Свободного Юрия Романова. Прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, Юрий Романов, являясь главой Свободненского района, в 2015 году организовал продажу оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного на земельном участке общей площадью 11,2 гектаров. Сделка совершена при пособничестве независимого оценщика, в отчете которого содержались, как считают следователи, недостоверные сведения о стоимости оздоровительного комплекса – 1,3 миллиона рублей.

Действительная стоимость имущества составляла 7,3 миллиона рублей. Сумму установила комиссионная оценочная судебная экспертиза. В дальнейшем имущество передали в безвозмездное пользование юридическому лицу, сообщает прокуратура Амурской области.

Фото:www.gzt-sv.ru

Расследование провел отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Амурской области. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Свободненский городской суд. Свободненский городской прокурор направил в суд заявление о признании вышеуказанного договора купли-продажи имущества недействительным. Требования были удовлетворены.

Как сообщало Амур.инфо, Юрия Романова арестовали 12 октября 2018 года. Несколько раз ему продлевали меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» – 7 лет лишения свободы.

Романов не согласен с предъявленным обвинением и считает уголовное дело политическим.