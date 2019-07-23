В правительстве Приамурья рассказали о ситуации с подтоплением дорог в регионе

Сразу в нескольких районах Амурской области оказались подтоплены участки дорог. Такая ситуация сложилась в Зейском, Сковородинском, Мазановском, Магдагачинском и Михайловском районах.

В Зейском районе подтопило сразу 8 участков дорог. Между Зеей и Ивановкой, жителей которой уже эвакуировали, проехать может только техника высокой проходимости. Также подтопленными оказались два участка дороги Зея – Огорон, информирует пресс-служба правительства Амурской области со ссылкой на данные главного управления амурского МЧС.

Добраться до Огорона можно на железнодорожном транспорте.

По данным на утро 23 июля перемыт оказался и участок дороги Золотая Гора – Береговой. По информации заместителя главы администрации Зейского района по ЖКХ, архитектуре и строительству Евгении Фахрутдиновой, в настоящее время вода на данном участке сошла. Дорожные рабочие приступили к восстановлению.

Ранее был подтоплен один участок дороги по направлению Зея – Гулик, село оказалось отрезанным. Как рассказала Евгения Фахрутдинова, вода здесь сошла, после обеда на восстановлении будет работать спецтехника. Проезд по этому направлению все еще закрыт, по объездной дороге в село доставляются продукты питания и медикаменты.

Отсутствует проезд по дороги Зея – Ивановка, там подтоплены участки дороги на 1, 2 и 3 километрах.

В населенных пунктах есть запас продовольствия, медикаментов и горюче-смазочных материалов, которых хватит на 10 суток, заверяют в региональном правительстве.

В Сковородинском районе подтоплены два участка дороги: на 4 километре трассы Сковородино – Невер, а также участок по улице Сковородина, в городе Сковородино. В обоих случаях проезд возможен только для техники высокой проходимости.

«В настоящее время на участке дороги Сковородино – Невер дорожные службы восстанавливают боковые части дорожного полотна», – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

В Мазановском районе на 73 километре автодороги сообщением Серышево – Новокиевский Увал в результате подъема уровня воды в реке Каменушка перемыло участок дороги. Проезд возможен по объездной дороге через село Алексеевка.

«Освободилась от воды на 94 километре дорога Введеново – Февральск, проезд здесь восстановлен спецтехникой», – рассказала заместитель главы Мазановского района Наталья Короп.

Подтопило и улицу Школьную в поселке Дактуй Магдагачинского района. Однако проехать там могут любые автомобили. Есть объездная дорога через федеральную трассу. В результате подъема уровня воды в реке Кутичи подтоплен мост на автодороге Магдагачи – Толбузино. Проезд возможен по объездной дороге через село Черняево.

В Михайловском районе подтопило три участка дороги. На участках дорог по направлениям Нижняя Ильиновка – Благовещенск, Дубовое – Поярково, Коршуновка – Нижняя Завитинка уровень воды пока невысокий и на движении транспорта это никак не сказалось.

По информации ГКУ управления автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор», отсутствуют перерывы в движении на региональных дорогах Селемджинского района.

Затруднен проезд на 35 километре дороги Ивановка – Поздеевка, в настоящее время на восстановлении задействованы два грейдера.

«В настоящий момент на патрулировании и восстановлении дорог в регионе работают почти 50 единиц техники и 20 специалистов», – рассказал руководитель ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.