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сегодня, 14:48 2

В Тамбовском районе полностью размыло подъезд к мосту (фото)

В Тамбовском районе полностью размыло подъезд к мосту (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествии в селе Раздольное Тамбовского района Амурской области. Люди сообщили, что из-за сильных дождей в населенном пункте рухнул мост. Глава Раздольненского сельсовета Дмитрий Долгушев пояснил агентству, что мост цел, однако проезд по нему невозможен.

По словам Дмитрия Сергеевича, водой размыло дорогу, которая подходит к мосту. Образовалась промоина на всю ширину проезжей части. Несмотря на отсутствие проезда, было восстановлено пешеходное движение – оборудовали трап. В дальнейшем предстоят аварийно-восстановительные работы.

Дмитрий Долгушев отметил, что для транспорта есть альтернативный вариант проезда по другой дороге.

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#погода #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Всем Добра

    Всем Добра
    1 час назад

    к выборам восстановят

  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    и знак правильный "конец зоны всех ограничений" вроде так, дальше сам решай)))

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