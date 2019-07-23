В Тамбовском районе полностью размыло подъезд к мосту (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествии в селе Раздольное Тамбовского района Амурской области. Люди сообщили, что из-за сильных дождей в населенном пункте рухнул мост. Глава Раздольненского сельсовета Дмитрий Долгушев пояснил агентству, что мост цел, однако проезд по нему невозможен.

По словам Дмитрия Сергеевича, водой размыло дорогу, которая подходит к мосту. Образовалась промоина на всю ширину проезжей части. Несмотря на отсутствие проезда, было восстановлено пешеходное движение – оборудовали трап. В дальнейшем предстоят аварийно-восстановительные работы.

Дмитрий Долгушев отметил, что для транспорта есть альтернативный вариант проезда по другой дороге.