Амурские пограничники рассказали, что за «маяк» стоит на набережной Благовещенска

Фото: Амур.инфо

Амурские пограничники круглосуточно наблюдают за тем, что происходит на границе. Могут даже определить марку часов нарушителей. Одно из мест наблюдения – пункт, который благовещенцы называют «маяком на набережной».

В пограничной башне находится современное оборудование, с помощью которого охранники границы могут рассмотреть лицо плывущего по Амуру человека или марку часов прохожего. Что находится внутри «маяка», узнали журналисты Альфа ТВ.

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#военные #ТВ

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Наталья Храмова