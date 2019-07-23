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сегодня, 14:22 2

Амурские пограничники рассказали, что за «маяк» стоит на набережной Благовещенска

Амурские пограничники рассказали, что за «маяк» стоит на набережной Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Амурские пограничники круглосуточно наблюдают за тем, что происходит на границе. Могут даже определить марку часов нарушителей. Одно из мест наблюдения – пункт, который благовещенцы называют «маяком на набережной».

В пограничной башне находится современное оборудование, с помощью которого охранники границы могут рассмотреть лицо плывущего по Амуру человека или марку часов прохожего. Что находится внутри «маяка», узнали журналисты Альфа ТВ.

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#военные #ТВ

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Комментарии
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  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    1 час назад

    Маяком называли только невежды

  • Jackson

    Jackson
    50 минут назад

    Интересная штука!

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