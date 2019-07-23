Амурские пограничники рассказали, что за «маяк» стоит на набережной Благовещенска
Амурские пограничники круглосуточно наблюдают за тем, что происходит на границе. Могут даже определить марку часов нарушителей. Одно из мест наблюдения – пункт, который благовещенцы называют «маяком на набережной».
В пограничной башне находится современное оборудование, с помощью которого охранники границы могут рассмотреть лицо плывущего по Амуру человека или марку часов прохожего. Что находится внутри «маяка», узнали журналисты Альфа ТВ.
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