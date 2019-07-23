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23июля
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сегодня, 13:54 0

В Амурской области готовят к эвакуации село Невер

В Амурской области готовят к эвакуации село Невер
Фото: Амур.инфо

23 июля в Невере Сковородинского района зафиксировали подъем уровня воды в реке Большой Невер с 80 до 100 сантиметров. Уровень продолжает подниматься. В селе подтоплены земельные участки. Размыты дороги на 10 улицах населенного пункта.

«При осложнении обстановки будет обеспечена эвакуация пострадавшего населения к родственникам и знакомым, проживающим на не затапливаемых территориях имеющимся транспортом», – сообщает правитльство Амурской области. За уровнем воды в реке организовано наблюдение, по специальному графику людям подвозят питьевую воду, проводится патрулирование улиц.

Как сообщало Амур.инфо, в Сковородинском районе объявлен режим ЧС. По уточненным данным в Сковородине, зону затопления попало 40 приусадебных участков, в которых проживают 96 граждан, из них 20 детей. Ведутся работы по берегоукреплению реки Большой Невер. Специалисты предполагают, что обстановка может ухудшиться из-за погодных условий, прогнозируются дожди.

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#МЧС #наводнение #областная власть #Сковородино

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